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رئيس مجلس إدارة wpp: هناك 7 شركات متخصصة تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس

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رئيس مجلس إدارة wpp: هناك 7 شركات متخصصة تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس رئيس مجلس إدارة wpp: هناك 7 شركات متخصصة تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس
أكد إدمون مطران، رئيس مجلس إدارة wpp المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أن الشركة بها العديد من الشركات، ونسال الله أن يوفقنا فى الحفل.

وأضاف "مطران"، أن هناك 7 شركات متخصصة ستتولى التنظيم والأقسام الخاصة منها العلاقات العامة وستتولاها شركة أوجلفى للعلاقات العامة وقسم التصميم الإبداعى تنفذه شركة ميماك أوجلفى ووقسم تنظيم الفعاليات تنفذه شركة ميماك أوجلفى وجى دبليو تى وقسم الإعلان شركة جى دبلى وتى وشركة مايند شير.
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