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سماع دوى انفجارات جنوب الشيخ زويد وإغلاق الطرق بمناطق العمليات الأمنية

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سماع دوى انفجارات جنوب الشيخ زويد وإغلاق الطرق بمناطق العمليات الأمنية سماع دوى انفجارات جنوب الشيخ زويد وإغلاق الطرق بمناطق العمليات الأمنية
أكد شهود عيان من أهالى مدينة الشيخ زويد، على سماعهم دوى انفجارات متتالية وإطلاق كثيف للنيران من ارتكازات أمنية بمختلف المناطق.

وأوضح مصدر أمنى أن القوات تقوم بعمليات أمنية واسعة فى تلك المناطق وقامت بتفجير منازل وعبوات ناسفه سبق وزرعها إرهابيون على طرق وممرات مختلفة، لافتا إلى أن القوات أغلقت كليا الطرق فى محيط مناطق العمليات الأمنية المتواصلة.

من جانبها، انتشرت قوات الشرطة داخل مدينة العريش وأقامت اكمنة متحركة وحواجز تفتيش على الطريق الساحلى والطريق الدائرى وميدان العتلاوى وأمام مجلس مدينة العريش.

وتواصل إغلاق كل الشوارع والميادين، التى تتواجد بها ارتكازات أمنية، فضلا عن الإغلاق الكلى لمحيط مقر ديوان المحافظة ومجالس المدن ومقر مديرية أمن شمال سيناء والسجن المركزى وكل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى.

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مصر 365