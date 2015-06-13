بيع حمير مزرعة الفيوم لتاجر تعهد باستخدامها فى الغرض المخصص لها قانونا

باعت، منذ قليل، لجنة ثلاثية من مديريتى الزراعة والطب البيطرى ومباحث التموين بالفيوم، الحمير المتحفظ عليها فى مزرعة الحمير التى تم ضبطها بطريق أسيوط-القاهرة الغربى، والتى تقوم بذبح الحمير وتشفية وتغليف لحومها ونقلها فى سيارات مبردة للقاهرة، وادعى صاحب المزرعة أن اللحوم تنقل لتغذية الأسود بالسيرك القومى.

وأكد مصدر بمديرية الزراعة بالفيوم أنه تم بيع 340 حمارا لأحد التجار، حيث نفق عدد من الحمير خلال الأيام الماضية، وتم تحرير محضر بالبيع ووقع عليه أعضاء اللجنة المسئولة عن رعاية الحمير وبيعها، برئاسة محمد إلهامى رئيس مباحث التموين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتسلم التاجر الحمير التى تم بيعها، على دفعات من قبل اللجنة، ونقلها إلى مزرعة، بعدما وقع التاجر إقرارا بأن يستخدم الحمير فى الغرض المخصص لها قانونا.