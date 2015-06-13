سائق تاكسى "حادث الكرنك الإرهابى": مستعد لتقديم روحى فداءً للوطن

أكد هيثم مرعى سائق التاكسى البطل بحادث الكرنك، أنه سعيد للغاية بتكريم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار له لدى زيارته لمحافظة الأقصر، أول أمس الخميس، مؤكداً أن ما قام به يعتبر دوره وواجبه تجاه بلدته وحماية السائحين وأرواحهم، وأنه لو عاد به الزمن لكان أبلغ عنهم وأوقفهم بنفسه.

وأضاف سائق التاكسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يعلم أن كل مواطن عليه واجب لابد أن يقوم به وهو حماية الوطن والمواطنين والسائحين، وهو قام بدوره على أكمل وجه وأبلغ عن الذى ركبوا معه واشتبه فيهم، وبالفعل كانوا يخططون لتنفيذ جريمة كبرى.

وقال هيثم مرعى: "الحمد لله ربنا كرمنى ووفقنى وكشفت جريمتهم وبلغت الشرطة بالمعلومات اللى عندى ووصفت أشكالهم للأمن على باب ساحة المعبد، وعرفت بعد كده إن الأمن قتل اتنين منهم وأصاب الثالث، وأنا مستعد لتقديم روحى فداءً للوطن".

ووجه السائق البطل الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لاهتمامهم به، وتكريمه وتقديم الدعم المعنوى والمادى له لمساعدته فى عدم الخوف والإبلاغ الفورى عن أى شىء يشك فيه ويساعد رجال الشرطة دون المساس به.

ومن جانبه أكد محمد عمار أمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر على أن الحزب يندد بالأعمال الإرهابية، معرباً عن فخره الشديد بكل أبناء محافظته الذين قاوموا الهجوم الغاشم، مشيرا إلى تنظيم تكريم أبناء الشرطة القائمين على تأمين المعبد وغيرهم من العمال الذين ساعدوا فى إحباط مخطط العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم هيثم مرعى سائق التاكسى.