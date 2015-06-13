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خدعوك فقالوا.. لو عايز تخس اشرب سيجارة.. والحقيقة التدخين يصيبك بالسمنة

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خدعوك فقالوا.. لو عايز تخس اشرب سيجارة.. والحقيقة التدخين يصيبك بالسمنة خدعوك فقالوا.. لو عايز تخس اشرب سيجارة.. والحقيقة التدخين يصيبك بالسمنة
ينتشر بين البعض العديد من المفاهيم الخاطئة حول طرق ووسائل خسارة الوزن الزائد، ولعل من أكثر تلك المفاهيم ما يتعلق بالتدخين، حيث يعتقد أن تدخين السجائر تحديدا يساهم فى ثبط الشهية وحرق ، وبالتالى خسارة الوزن.

ولكن أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف يؤكد عكس ذلك، موضحا أن التدخين لا يؤثر على الشهية بأى شكل من الأشكال، بجانب أنه بالطبع لا يعد من العوامل المحفزة على تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون.

ويؤكد خالد أنه على عكس الشائع، فالتدخين يعد من أهم العوامل التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك يرجع إلى طبيعة عمل الجسم، فالتدخين يتم التعامل معه من قبل أعضاء الإنسان كونه مدخلا ملوثا وضارا، وبالتالى تتجه أبخرته مباشرة للغدد الدهنية وتخزن بها.

وعندما تبدأ عملية حرق الطاقة فجسم الإنسان يتوقف عن حرق الدهون المخزنة فى الغدد الدهنية، لأنها تحتوى على عناصر ملوثة وبالتالى يبقيها كما هى، خشية أن يتم امتصاصها فى أعضاء الجسم أثناء عملية الحرق.

ويوضح خالد أن تلك الميكانيزم التى يعمل بها الجسم، تؤدى فى النهاية إلى عدم حرق الدهون المخزنة وبقائها كما هى، وبالتالى يصعب خسارة الوزن، بل يتعرض الإنسان للإصابة بالسمنة على المدى الطويل.

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مصر 365

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