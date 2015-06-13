الزواج مفيد للصحة.. والرجال يجنون الفائدة الأكبر

أظهرت دراسة بريطانية جديدة واسعة النطاق، أن الزواج مفيد لصحة الإنسان، لكن الفوائد تظهر أكثر لدى الرجال.

وتحدث القائمون على الدراسة من جامعة كوليدج لندن عن أهمية الزواج لصحة الطرفين، وقالوا إنه حتى الذين انتهت حياتهم الزوجية بالطلاق، سيجدون أن صحتهم قد تحسنت أكثر إذا تزوجوا مرة أخرى.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن هذه الدراسة تدعم سلسلة من الأبحاث من مختلف أنحاء العالم، ذهبت إلى أن الأشخاص المتزوجين يتمتعون بصحة أفضل وأعمار أطول من الذين لم يتزوجوا.

غير أن الدراسة تطرقت إلى تفاصيل غير مسبوقة فى محاولة التعرف على الأسباب التى تجعل الزواج يحدث فارقا فى صحة الإنسان.

وحلل الباحثون حالات أكثر من تسعة آلاف شخص ولدوا عام 1958، وشاركوا على مدار 45 عاما فى دراسة وطنية بريطانية واسعة النطاق، وفى الفترة من 2002 إلى 2004، تم إجراء فحص لهؤلاء المشاركين تضمن نشاطهم الذهنى وكفاءة التنفس لديهم.

وخلص الباحثون بعد هذا التحليل إلى أن الزواج عاد بالفائدة على صحة هؤلاء الأشخاص، وكانت السيدات الأكثر تمتعا بصحة جيدة من اللاتى تزوجن فى نهاية العشرينات من أعمارهن أو بداية الثلاثينات واستمر زواجهن.

ووجد الباحثون أن الفوائد الإيجابية للزواج على الصحة كانت أكبر بالنسبة للرجال، كما كشفوا أيضا أن صحة الرجال تتأثر بالسلب بعد الطلاق، لكنها تعود للتعافى إذا تزوجوا مرة أخرى.