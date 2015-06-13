احذرى.. فرد الشعر بالكيراتين أثناء الحمل يؤثر على نمو الأجنة

انتشر منذ عدة سنوات طريقة فرد الشعر بمستحضر الكيراتين، وعلى الرغم من الأقاويل الكثيرة والمتضاربة حول الآثار السلبية لهذا المستحضر، إلا أن هناك العديد النساء ما زلن يستخدمنه.

وقد أرسلت قارئة تسأل عن الآثار السلبية لهذا المنتج، وبشكل خاص فى فترة الحمل.. ويجيب عن سؤالها أستاذ الأمراض الجلدية حامد عبد الله، محذرا من استخدام الكيراتين فى جميع الأحوال، نظرا لاحتوائه على مادة "الفورمالديهايد"، والتى تمثل خطورة شديدة على جسم الإنسان.

ويضيف عبد الله أنه بالطبع تمثل تلك المادة خطورة مضاعفة فى حالة استخدامها فى فترة الحمل، نظرا لسهولة امتصاص الجلد لجميع المواد الكيميائية التى تلتصق به، وبالتالى قد تتسرب تلك المادة من طبقات الجلد السطحية فى فروة الرأس، وتصل إلى الدم ومنه للجنين، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة وسلامة نموه.

لذا ينصح حامد بتجنب استخدام تلك المادة بشكل نهائى، خاصة فى الفترات الحرجة كفترة الحمل، حيث تمتد آثارها لتشمل الأم والجنين، وينصح أيضا باستبدال الوسائل الكيميائية فى علاج الشعر بالوسائل الطبيعية، كالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول كميات كافية من المياه يوميا.