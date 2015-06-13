دكتور محمد قدح يكتب: ابنِ عظامك من طعامك

علاقة الطعام بالعظام وطيدة للغاية، فالعظام هى البنك الذى يدخر فيه الطعام الكالسيوم والفسفور لوقت الحاجة، والطعام هو المكون الرئيسى للعظام بدون تغيير جزرى، فنحن نستطيع أن نبنى عضلات الجسم مثلا وهى مادة بروتينية من تناول مواد نشوية أو سكرية، إذ تحولها انزيمات الجسم إلى بروتينات، ولكن لا نستطيع تعويض العناصر الأساسية المكونة للعظام بتناول عناصر أخرى.

والعظام تتكون فى الأساس من الكالسيوم والفسفور والكبريت، وعن أنواع الطعام الهامة لبناء العظام فنستطيع أن نذكر منها:

- الألبان ومشتقاتها من أنواع الجبن المختلفة والزبادى وإن كان يفضل أن تكون منزوعة الدسم لتفادى زيادة نسبة الكوليسترول.

- المأكولات البحرية مثل أسماك التونة والسردين والسالمون وكذلك القشريات كالجنبرى والسبيط.

- النباتات مثل الفجل والجرجير والبقدونس والملوخية والبامية والشعير والشوفان والسمسم.. وكذلك البصل والثوم يحتويان على عنصر الكبريت بصورة كبيرة.

- الطحينة والعسل الأسود

- أما عن المحاذير التى ينبغى أن نراعيها مع أنواع الطعام التى تؤثر على نسبة امتصاص الكالسيوم فمنها:

تناول البروتين الحيوانى بكثرة وكذلك الإفراط فى تناول الأملاح.

>تناول الحبوب الكاملة كخبز السن مع الجبن.

>بعض المؤكولات الغنية بحمض الأوكساليك كالسبانخ والبنجر.

>الكافيين الموجود فى القهوة و المشروبات الغازية.

وفى النهاية نقول إن رعاية عظامك تأتى من طعامك، فإن غذيتها حملتك وإن أهملتها أقعدتك وإلى اللقاء فى مقال طبى جديد