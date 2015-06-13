دكتور محمد قدح يكتب: ابنِ عظامك من طعامك

والعظام تتكون فى الأساس من الكالسيوم والفسفور والكبريت، وعن أنواع الطعام الهامة لبناء العظام فنستطيع أن نذكر منها:
- الألبان ومشتقاتها من أنواع الجبن المختلفة والزبادى وإن كان يفضل أن تكون منزوعة الدسم لتفادى زيادة نسبة الكوليسترول.
- المأكولات البحرية مثل أسماك التونة والسردين والسالمون وكذلك القشريات كالجنبرى والسبيط.
- النباتات مثل الفجل والجرجير والبقدونس والملوخية والبامية والشعير والشوفان والسمسم.. وكذلك البصل والثوم يحتويان على عنصر الكبريت بصورة كبيرة.
- الطحينة والعسل الأسود
- أما عن المحاذير التى ينبغى أن نراعيها مع أنواع الطعام التى تؤثر على نسبة امتصاص الكالسيوم فمنها:
تناول البروتين الحيوانى بكثرة وكذلك الإفراط فى تناول الأملاح.
>تناول الحبوب الكاملة كخبز السن مع الجبن.
>بعض المؤكولات الغنية بحمض الأوكساليك كالسبانخ والبنجر.
>الكافيين الموجود فى القهوة و المشروبات الغازية.
وفى النهاية نقول إن رعاية عظامك تأتى من طعامك، فإن غذيتها حملتك وإن أهملتها أقعدتك وإلى اللقاء فى مقال طبى جديد