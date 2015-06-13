استشارية قلب كويتية تركب منظمات للقلب دون أسلاك لأول مرة فى الشرق الأوسط

أجرت استشارية أمراض قلب كويتية ثلاث عمليات ناجحة لتركيب منظمات القلب "بطاريات" بدون أسلاك، وذلك للمرة الأولى فى الكويت والشرق الأوسط.

وأوضحت استشارية أمراض القلب والكهروفسيولوجية القلب فى مستشفى الأمراض الصدرية ومركز سلمان الدبوس للقلب الدكتورة فوزية الكندرى فى تصريحات اليوم السبت، أن دولة الكويت اختيرت كواحدة من أوائل الدول المسموح لها ببدء العمل بهذه التقنية.

وبينت "الكندرى" أن تلك التقنية تجنب المريض مشاكل أسلاك البطاريات مثل عطل الأسلاك أو ما يتسبب عنها من التهابات فى جسم المريض، مؤكدة أن التقنية الجديدة بدون أسلاك تشكل نقلة كبيرة فى مجال تركيب منظمات القلب، وأوضحت أنه يتم تركيب تلك المنظمات الخالية من الأسلاك عن طريق عمل قسطرة من فخذ المريض وزرعها فى البطين الأيمن للقلب، مشيرة إلى أن المريض لن يعانى وجود أثر جرح على الجلد أو بطارية تحت الجلد من خلال تلك التقنية.

وأضافت أن تلك العمليات تمت يوم الخميس الماضى، من خلال ورشة عمل برئاستها وبمشاركة فريق العمل فى مختبر القسطرة فى مركز سلمان الدبوس، وبحضور الدعم الفنى من الشركة الأمريكية المصنعة للجهاز، مشيرة إلى أنها سبق ودعيت إلى الولايات المتحدة فى مايو الماضى لتعمل على زرع هذه المنظمات لأول مرة من قبلها وتتدرب على زراعتها.