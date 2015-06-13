ضبط ربة منزل حاولت تهريب حشيش وبانجو وأقراص مخدرة لزوجها داخل سجن طنطا

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا، من ضبط ربة منزل، أثناء محاولتها تهريب حشيش وبانجو وأقراص مخدرة وهاتف محمول داخل الطعام لزوجها المحبوس فى سجن المركز فى قضية مخدرات.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بضبط "هناء.ال.ف" 40سنة ربة منزل مقيمه بقرية شوبر دائرة المركز، أثناء محاولتها تهريب 16 قرصا مخدرا وقطعة من مخدر الحشيش ولفافة بانجو، و2 دفتر بفرة و2 دستة أمواس، وهاتف محمول، وشاحن محمول، داخل الطعام لزوجها "أحمد. ب.ال.ع" المحبوس فى سجن المركز فى القضية رقم 10999 جنايات المركز(مخدرات)، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 17 أحوال مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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