غدا.. سلطنة عمان تحتفل بتشغيل مطار صلالة الجديد

تحتفل سلطنة عمان بعد غد الاثنين، بتشغيل مطار صلالة الجديد ونقل الحركة الجوية من المطار القديم، ويشتمل المشروع على مبنى للمسافرين بمساحة (65) ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ مليونى مسافر سنوياً فى مرحلته الأولى ومدرج رئيسى بطول (4) كيلو مترات بعرض 75 متراً يستوعب جميع وأحدث أنواع الطائرات بما فيها 380 A ومزود بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلى وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

كما يشتمل المشروع على برج للمراقبة يبلغ ارتفاعه 57 متراً تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة و(27) مبنى جديداً أهمها مبنى لإدارة الحركة الجوية تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية ومركز نظم المعلومات وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة التى تشتمل على ثلاثة أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية.

ويقدم خدمات ذات مستوى راق تتضمن متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التى تخدم المسافر ابتداء من وصوله إلى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها (29 مصعداً و13 سلماً متحركاً و8 خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات).

ويشتمل المطار الجديد على قاعة لكبار الشخصيات بالإضافة إلى مواقف عامة للسيارات تتسع لـ (2200) مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الأجرة.

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