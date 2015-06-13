مهندس "مترو السادات": المحطة جاهزة لاستقبال المواطنين خلال 3 أيام

قال أحمد مصطفى مهندس صيانة شركة مترو الأنفاق والمكلف بأعمال تجهيز مداخل محطة مترو السادات لفتحها أمام الجمهور، إن كافة الأعمال التى يقوم بها العمال هى ترميم وصيانة المداخل نظرا لما شهدتة إبان ثورة 25 يناير من تكسير إشارات المترو وسرقة دواسات الأتربة، مؤكداً أن المحطة سوف تكون جاهزة لاستقبال المواطنين خلال 3 أيام.

وأكد أحمد مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم فتح جميع مداخل محطة مترو السادات، موضحاً أنه سوف يتم فتح مدخل واحد من اتجاه الجامعة الأمريكية وطلعت حرب وجامعة الدول العربية.