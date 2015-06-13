مميش: افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس الجديدة بمصر ستفتتح فى السادس من أغسطس القادم.

وأضاف مميش خلال المؤتمر العالمى الذى يعقده مميش للإعلان عن التحالف الفائز بتنظيم احتفالية افتتاح القناة الجديدة، "انتهاء أعمال الحفر والتكريك 15 يوليو 2015. وإن شاء الله افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس 2015 طبقا لأوامر الشعب المصرى وأوامر الرئيس المصرى".

بالصور..بدء المؤتمر العالمى لإعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس

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