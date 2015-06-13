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التحفظ على جثة أمين الشرطة قاتل ضابط الأمن الوطنى بعد رفض الأهالى دفنه

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التحفظ على جثة أمين الشرطة قاتل ضابط الأمن الوطنى بعد رفض الأهالى دفنه التحفظ على جثة أمين الشرطة قاتل ضابط الأمن الوطنى بعد رفض الأهالى دفنه
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، على جثمان أمين الشرطة "سليمان نصر الله" بقطاع الأمن الوطنى، بمشرحة مستشفى الأحرار، وذلك بعد فشل التفاوض مع كبار الأهالى بقرية جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، وعمدة القرية، لدفن الجثمان.

وباءت جميع محاولات مديرية أمن الشرقية مع أهالى جزيرة السعادة بالفشل على مدار 48 ساعة الماضية وحتى الآن، حيث قامت القرية عن بكرة أبيها بالتجمع فى المدخل الرئيسى، تحسبا لوصول الجثمان، ورفض دفنه بمقابر القرية.

البداية كانت بتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة ، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين من أهالى القرية بأعيرة نارية .
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