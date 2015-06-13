مميش: "فلوس المصريين أمانة فى رقبتنا.. وهناك جهات تشرف على إنفاقها"

قال الفريق مهاب مميش، إنه تم استلام 110 "شمندورة" إرشادية مزودة بأحدث الأجهزة العالمية لرصد تحركات السفن فى القناة، مؤكداً أنه سيتم تركيبها بدءاً من 20/7/2015.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى، للإعلان عن التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس بمنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، وقال رئيس هيئة قناة السويس: "فلوس المصريين أمانة فى رقبتنا وهناك جهات رقابية تشرف على إنفاق هذه الأموال".

وأوضح مميش أنه تم الانتهاء من 23 سيفون بالتعاون مع الهيئة الهندسية لعبور المرافق من كابلات كهرباء وتليفون، وتم عمل "أكتاف معديات" بنمرة 6 ومعدية الفردان وسرابيوم، وجار بناء معديات جديدة.

وأشار إلى أن أعمال التكريك بلغت 258 مليون متر مكعب، وهى أكبر عملية تكريك فى التاريخ حيث تم تنفيذ 219.3 مليون متر مكعب، وجار تنفيذ باقى أعمال التكريك فى أكبر معدل إنتاج يومى للتكريك، يبلغ 1.7 مليون متر مكعب.