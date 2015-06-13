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محلب من قمة النيباد: مصر تساهم فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية

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محلب من قمة النيباد: مصر تساهم فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية محلب من قمة النيباد: مصر تساهم فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية
شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات قمة لجنة توجيه النيباد التى عُقدت اليوم السبت بمدينة جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، على هامش فعاليات الدورة 24 لقمة الاتحاد الأفريقى.

تأتى مشاركة محلب فى القمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتولى منصب نائب رئيس لجنة توجيه النيباد، حيث تمت إعادة انتخابه للمنصب خلال قمة النيباد فى أديس أبابا فى يناير 2015 لمدة عامين.

كما ضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات قمة النيباد كلا من سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

وقد بحثت قمة النيباد عدداً من الموضوعات ذات الأولوية فى إطار تنفيذ برامج النيباد التنموية فى القارة الأفريقية، وعلى الأخص فى مجالات الزراعة والبنية التحتية، وسبل تعزيز التكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق أهداف التكامل الإقليمى على مستوى القارة، وبحث تطوير الشراكات مع المجتمع الدولى، لاسيما مجموعة الدول الصناعية السبع بالإضافة إلى موضوع تمكين المرأة اقتصادياً لتحقيق الأهداف المشار إليها وباعتباره شعار القمة وللدور الهام الذى تلعبه.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى مداخلته خلال القمة أن باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للنيباد تدعم جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للقارة، خاصة فى مجالات تطوير القطاع الزراعى، وإنشاء البنية التحتية لوضع أساس لعملية التنمية بالقارة.

وأشار إلى إسهام مصر فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، منوهاً إلى ما تم إنجازه فى هذا الصدد لاسيما إطلاق منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة –الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا- فى شرم الشيخ يوم 10 يونيو الجارى، والتى تُعد خطوة محورية فى إطار دعم الجهود الأفريقيةلإنشاء منطقة تجارة حرة قارية خلال الأعوام القليلة القادمة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى العناية التى توليها مصرلملفات البيئة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على القارةالأفريقية فى ضوء تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغيرالمناخ، بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مستعرضاً فى هذا السياق نتائج الاجتماع الأخير لمؤتمر وزراءالبيئة الأفارقة الذى استضافته القاهرة خلال شهر مارس الماضى.
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