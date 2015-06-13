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الأزهر: تمرير ورقة امتحان الفرنساوى مصدره المنيا.. ونحقق مع الطالب

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الأزهر: تمرير ورقة امتحان الفرنساوى مصدره المنيا.. ونحقق مع الطالب الأزهر: تمرير ورقة امتحان الفرنساوى مصدره المنيا.. ونحقق مع الطالب
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن عملية تمرير ورقة اللغة الأجنبية الثانية تمت فى منطقة المنيا معهد مغاغة، وتم التعرف على الطالب، وجارى التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح وكيل الأزهر أنه يتابع على مدار الساعة أعمال الامتحانات من خلال غرف العمليات والمتابعة الشخصية بالتواجد فى اللجان، مؤكدا عدم تسريب الامتحانات، وأن ما تم هو تمرير بعد مرور فترة كبيرة من الوقت ولا يؤثر على أعمال الامتحانات ولا على الطلاب المتفوقين، مشددا على أن كل طالب سيحصل على حقه كاملا.

كما كلف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فريق عمل من مشيخة الأزهر بالتوجه، لمتابعة الامتحانات بلجان البلينا بسوهاج وفرشوط بقنا، وقامت فرق العمل بمتابعة اللجان والاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الرعاية للطلاب، والتأكد من عدم وجود أى نوع من التسيب.
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