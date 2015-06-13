مباحث سيدى جابر تضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من لفافات الهيروين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم سيدى جابر برئاسة المقدم محمد إسماعيل، من ضبط 3 عاطلين لحيازتهم هيروين مخدر بدائرة القسم.

ونجح ضباط وحدة مباحث قسم سيدى جابر، برئاسة المقدم محمد إسماعيل، من ضبط كل من حسن ا م 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد " 3 " قضايا " فرض أتاوة – ضرب – إيصال أمانة " منهم القضية جنح القسم " فرض أتاوة"، وسعيد ا م 54 سنة عاطل .. مقيم دائرة القسم، ومحمد ا ح 25 سنة عاطل .. مقيم دائرة ثان الرمل، متلبسين بحوزة الأول والثانى عدد " 59 " لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 90 جراما"، ومبلغ 4100 جنيه، وهاتفى محمول .. وبحوزة الثالث "عميلهما" عدد 4 لفافات لمخدر الهيروين "تزن حوالى 10 جرامات"، ومبلغ 100 جنيه - وهاتف محمول.

أقر الأول والثانى بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما .. وأقرر الثالث بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى وملكيته للمبلغ المالى والهاتف المحمول، تحرر المحضر جنايات سيدى جابر ، وجارى العرض على النيابة.