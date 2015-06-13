وصول إبراهيم سليمان والمتهمين فى قضية "سوديك" لمقر محاكمتهم

وصل منذ قليل، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وثلاثة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، إلى محكمة التجمع الخامس، حيث مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر إعادة محاكمتهم بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

تعقد الجلسة، بعد قليل، أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبوطالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم مرافعة النيابة العامة والدفاع فى القضية.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.