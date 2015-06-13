مشادة كلامية بين رئيس الزمالك وأهالى "وايت نايتس" المتهمين بمحاولة اغتياله

حدثت مشادة كلامية بين أسر المتهمين فى قضية "محاولة اغتيال رئيس الزمالك" المتهم فيها 21 من عناصر "الوايت نايتس" وبين رئيس النادى عقب رفع الجلسة للاستراحة، وسط صرخات الأهالى ومطالبته بالتراجع وقبول التصالح مع المتهمين، وتعالت مطالبهم قائلين "أنت بتضيع أبنائنا" ومش هتعاقب الجميع بواحد وحسبى الله ونعم الوكيل.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على إحدى المقاهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش".