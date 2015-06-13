النيابة تستمع لأقوال حارس عقار وجيران الضابط المتهم بتسهيل الدعارة بالجيزة

تستمع نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين صباح اليوم السبت، لأقوال حارس عقار وجيران الرئد فهمى بهجت المتهم بتسهيل الدعارة، وضبط معه فتاة وشخص ومحبوسين على ذمة القضية .

وكانت نيابة الجيزة برئاسة محمود عابدين قد وجهت تهمة تسهيل الدعارة للضابط وتهمة ممارسة الدعارة للفتاة مع شخص آخر.

وأنكر الضابط المتهم بتسهيل الدعارة التهم الموجهة له وأكد فى اعترافاته أمام النيابة أنه عرض شقته للبيع عقب قيامه بأعمال صيانة لها.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالقضية أن الضابط المتهم يدير شقته لعرض لقاءات بين أشخاص لممارسة الدعارة، وأن الفتاة اعترفت أمام النيابة أنها تلقت اتصالا من صديقها يطلب مقابلتها أمام شقة الضابط لمشاهدة شقة سكنية ينوى شراءها، وأن التحريات أثبتت تردد عرب وخليجيون على شقة المتهم، وتم ضبط 1400 جنيه بحوزة الضابط، و500 جنيه بحوزة الفتاة داخل الشقة، وكان المتهمون يرتدون ملابسهم أثناء القبض عليهم.

زوجة الضابط المتهم بالدعارة لـ"اليوم السابع": "قولتله مش هيسيبوك فى حالك"

>