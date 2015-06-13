أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستمع لأقوال حارس عقار وجيران الضابط المتهم بتسهيل الدعارة بالجيزة

Google+ Print
النيابة تستمع لأقوال حارس عقار وجيران الضابط المتهم بتسهيل الدعارة بالجيزة النيابة تستمع لأقوال حارس عقار وجيران الضابط المتهم بتسهيل الدعارة بالجيزة
تستمع نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين صباح اليوم السبت، لأقوال حارس عقار وجيران الرئد فهمى بهجت المتهم بتسهيل الدعارة، وضبط معه فتاة وشخص ومحبوسين على ذمة القضية .

وكانت نيابة الجيزة برئاسة محمود عابدين قد وجهت تهمة تسهيل الدعارة للضابط وتهمة ممارسة الدعارة للفتاة مع شخص آخر.

وأنكر الضابط المتهم بتسهيل الدعارة التهم الموجهة له وأكد فى اعترافاته أمام النيابة أنه عرض شقته للبيع عقب قيامه بأعمال صيانة لها.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالقضية أن الضابط المتهم يدير شقته لعرض لقاءات بين أشخاص لممارسة الدعارة، وأن الفتاة اعترفت أمام النيابة أنها تلقت اتصالا من صديقها يطلب مقابلتها أمام شقة الضابط لمشاهدة شقة سكنية ينوى شراءها، وأن التحريات أثبتت تردد عرب وخليجيون على شقة المتهم، وتم ضبط 1400 جنيه بحوزة الضابط، و500 جنيه بحوزة الفتاة داخل الشقة، وكان المتهمون يرتدون ملابسهم أثناء القبض عليهم.


>زوجة الضابط المتهم بالدعارة لـ"اليوم السابع": "قولتله مش هيسيبوك فى حالك"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365