"مرور الجيزة" تضبط 6124 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملاته المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحامات المرورية بجميع الميادين .

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 6124 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - مخالفات متنوعة"، وتم حجز و10 مركبات توك توك و 15 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة .

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