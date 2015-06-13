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«نيف» تحصد أول ذهبية للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية للدراجات الجبلية للنساء

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«نيف» تحصد أول ذهبية للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية للدراجات الجبلية للنساء «نيف» تحصد أول ذهبية للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية للدراجات الجبلية للنساء

فازت السويسرية يولاندا نيف، بأول ميدالية ذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية المقامة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان، عندما تفوقت على جميع منافساتها في سباق الدراجات الجبلية للسيدات، يوم السبت.

وسيطرت نيف (22 عاما) بشكل كامل على السباق الذي يتكون من ست لفات مسجلة ساعة واحدة و31 دقيقة وخمس ثوان ومتفوقة بفارق يزيد عن ثانيتين على مواطنتها كاثرين ستيرنمان التي احتلت المركز الثاني وحصلت على فضية السباق وعلى البولندية مايا فلوسكوفسكا التي احتلت المركز الثالث وفازت بالميدالية البرونزية.

وتستمر النسخة الأولى من دورة الألعاب الأوروبية والتي، انطلقت يوم الجمعة حتى 28 يونيو حزيران الجاري.

 

 

 

 

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