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هانى المسيرى: نسعى لأن تكون الإسكندرية منارة التنمية لمصر

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هانى المسيرى: نسعى لأن تكون الإسكندرية منارة التنمية لمصر هانى المسيرى: نسعى لأن تكون الإسكندرية منارة التنمية لمصر
قال الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن لجان قياس التنمية البشرية بدأت عملها لقياس مؤشرات التنمية فى المحافظة، بعدما تم الاطلاع على تقرير فى عام 2014، للعمل على تطوير المحافظة، مشيرا إلى أنه يعمل خلال الفترة الجارية على أن تصبح الإسكندرية قطبا تنمويا هاما للبلاد، مضيفا: "نسعى أن تكون منارة لمصر فى العالم كله وقطب التنمية فى كل أنحاء البلاد".

وأضاف المسيرى، خلال مؤتمر عرض تقرير التنمية البشرية المحلية المنعقد بمكتبة الإسكندرية: "التقرير هو البنية الأساسية للبدء فى تغطية التنمية".

وقال مروان السماك رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على تنمية المشروعات الصغيرة، حيث ساهم فى وجود 885 ألف صاحب مشروع، فيما بلغت قيمة القروض 500 مليون جنيه، ووصل عدد العملاء إلى 264 ألفا منهم 55% من النساء، و30% من الشباب، مشيرا إلى أن عدد موظفى المشروع بلغ 1200 موظف، مؤكدا أن التعليم من أجل التشغيل أهم مواد التنمية.

ولفت إلى أن تقرير التنمية البشرية للمحافظات خلق فرصة للوقوف على أهم التحديات التى تواجه ، معتمدا على أحدث أساليب العلم، باعتباره بداية صحيحة لركوب قطار التنمية، موضحا أن "الفقر، والجهل والمرض" هم أبرز تلك التحديات والتى لابد من مواجهاتها لنهوض البلاد، مشيرا إلى أنهم عملوا على الاتصال مع كل الجهات المعنية للعمل على علاجها وإنشاء وحدة لتنمية المجتمعات.

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مصر 365

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