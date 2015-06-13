تشكيل لجنة لفحص أسباب تسرب بقعة الزيت برأس غارب

قال حسين فرج رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بمدينة رأس غارب، إن التسريب البترولى الذى أخطرت الجمعية محميات البحر الأحمر بشأنه، يمتد من شاطئ نادى النصر بالمدينة حتى كورنيش الشاطئ.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بمدينة رأس غارب لـ"اليوم السابع"، أن محميات البيئة بالبحر الأحمر، شكلت لجنة لفحص البلاغ، ووصلت لمكان التسريب، وتجرى معرفة سبب التسريب ومن أى شركة بترول، تمهيدًا لإحالة المسئولين للمسائلة القانونية.

وكان قد تلقى ياسر سعيد مدير محميات البحر الأحمر إخطارًا من حسين فرج رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة برأس غارب، يفيد وجود تسرب بترولى بالقرب من شاطئ نادى النصر بمدينة رأس غارب حتى منطقة كورنيش رأس غارب بمساحة قدرت مبدئيا بـ500 متر.

وعلى الفور تمت مخاطبة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وأمر بتشكيل لجنة من المحميات الشمالية، شارك فيها عضو من جهاز البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.

وجار إعداد تقرير نهائى وأخذ بصمة من المادة المسربة وإرسالها للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة التسرب.