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مدير أمن أسوان يتفقد خدمات الحراسة بمعابد كوم أمبو وإدفو

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قام اللواء محمد مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير امن أسوان اليوم، بتفقد الحالة الأمنية بمعابد محافظة أسوان، تضمنت معابد فيلة ومعبد كوم أمبو ومعبد إدفو، حيث شدد على الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المعابد باليقظة أثناء الخدمة .

وتمم مدير الأمن على مدى صلاحية السلاح وكيفية تدريب الأفراد والمجندين عليه، حيث شهد بيانا عمليا على كيفية استخدام الأفراد والمجندين للأسلحة فى حالة الهجوم الإرهابى على أى مكان وفى أى وقت، وتأكد مدير الأمن من وجود كامل الخدمات من الحماية المدنية والمفرقعات وضباط البحث والنظاميين ومن وجود كل واحد فى المكان المخصص له ومدى استيعابهم وخبرتهم فى تأدية عملهم.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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