رئيس الزمالك يتعرف على المتهمين بالقفص.. و"مشاغب": حسبى الله ونعم الوكيل

>استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى إلى رئيس نادى الزمالك، فى قضية "محاولة اغتياله والمتهم فيها 21 من عناصر "الوايت نايتس".

وتعرف مرتضى منصور رئيس النادى أمام هيئة المحكمة، على عدد من المتهمين فى قفص الاتهام من بينهم "سيد مشاغب"، و"أحمد شبرا".

على جانب آخر ظل "سيد مشاغب" يهتف ضد رئيس نادى الزمالك من داخل القفص قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل"، مما دفع رئيس النادى إلى أن يتهمه بالإجرام وقلة الأدب.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على إحدى المقاهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش".