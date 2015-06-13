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طارق يحيى: نظام الدوري الجديد يضحي بـ7 لاعبين صاعدين

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طارق يحيى: نظام الدوري الجديد يضحي بـ7 لاعبين صاعدين طارق يحيى: نظام الدوري الجديد يضحي بـ7 لاعبين صاعدين

يعتقد طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي أن هناك ما لا يقل عن ستة أو سبعة لاعبين من المواهب سيكونوا ضحايا نظام مسابقة الدوري المصري الجديد.

وتنص اللائحة الجديدة على قيد 25 لاعبا في القائمة بجانب خماسي من اللاعبين مواليد 1995.

وقال يحيى لـFilGoal.com يوم السبت: "هناك 12 لاعبا صاعدين ومنهم رباعي حجز موقعه في قائمة الدراويش لتميزهم وتواجدهم بصفة مستمرة في تدريبات ومباريات الكبار".

وأضاف "الرباعي هم محمد علاء لالا وعمر الوحش وخالد صبحي ومحمد ميدي".

وتابع "هناك موقعا للاعب وحيد سنستقل عليه من بين سبعة أسماء".

واقترح طارق يحيى على إدارة الإسماعيلي تحرير عقود للاعبين الذين لن يقيدوا في القائمة على أن تتم إعارتهم لأندية أخرى للحفاظ عليهم.

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