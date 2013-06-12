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العراق يُطلق "إستراتيجية وطنية للطاقة" لتحقيق التنمية المستدامة

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العراق يُطلق "إستراتيجية وطنية للطاقة" لتحقيق التنمية المستدامة العراق يُطلق "إستراتيجية وطنية للطاقة" لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن العراق اليوم الأربعاء البدء بتنفيذ خطة "إستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة" تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى جعل هذا البلد "متنوع الاقتصاد" و"تحقيق تنمية مستدامة" بالاعتماد على النفط الذى يعد المورد الرئيسى لميزانية البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستانى فى كلمة إن "قرارا اتخذ من سنتين لوضع خطة إستراتيجية متكاملة.. الآن هى جاهزة للتنفيذ وأمل من الوزارات المعنية تنفيذ هذه الخطة".

وتشمل الإستراتيجية التى تمتد من 2012 حتى 2030، جميع المكونات الرئيسية لقطاعات الطاقة وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية.
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