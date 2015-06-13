على سجادة "بياف" الحمراء: زوج نانسي يهرب وطليق هيفا غاضب

كعادة كلّ المهرجانات، تتحوّل السجادة الحمراء إلى ساحة لاستعراض فساتين النجمات وتسريحاتهن ومجوهراتهن، ليسرقن الأضواء في حفل مهرجان التكريم "بياف" من النجوم المكرمين أنفسهم.

مهرجان "بياف": ابنة الصبّوحة غادرت الحفل من بدايته وتطويل بلغ حدّد الملل

عمّة نانسي في لجنة تحكيم "بياف:

أوّل الواصلين إلى السجّادة الحمراءكانت عمّة الفنانة نانسي عجرم السيدة دنيا عجرم ميرزا، العضو في لجنة "مهرجانات بياف الدولية" التي وصفت نانسي في دردشة مع "سيدتي نت" بأنها "قمر" وتشع جمالاً.

وقالت "كانت من أذكى التلامذة في مدرستها والأولى دائماً. كما أنها تملك معزّة خاصة في قلبي، فهي تحزن لحزن الجميع، وتفرح لفرحهم".

نانسي عجرم: التكريم يجمعنا

من جهتها، قالت نانسي عجرم نجمة البياف 2015 لسيدتي نت "التكريم يعني لي الكثير من بلد يعاني كثيراً، خصوصاً أننا لا زلنا نقيم مهرجانات كبيرة تجمع كل أهالي الوطن على التميز والإبداع".

أمّا زوج نانسي الدكتور فادي هاشم رفض إجراء الحوارات أو توجيه أي كلمة لنانسي وقال: "كل يوم أوجه لنانسي كلاماً دون أن أنتظر أي مناسبة تكريم لأقول لها "مبروك". كما أنني لا أحب الحوارات الصحفية لأنّ نانسي هي النجمة وأنا أحب أن أتجنّب الحوارات".

نوال الكويتية: يهمني التكريم من لبنان

قبل وصول وائل كفوري وصلت الفنانة الكويتية نوال التي تحدثت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يأتي من بلدها الثاني لبنان، وقالت "يهمني أن أكون مكرّمة في هذا البلد الجميل، وكل تكريم يضيف نقطة مهمّة في تاريخ أي فنان".

الفنان الكبير يرى نفسه في الصف الأخير

بدوره تمنّى الفنان الكبير إيلي شويري أن يكون هناك تكريم لكل فنان نجح في مسيرته، وأن يلقى الدعم قائلاً بحسرة "نحن بتنا في الصف الأخير شئنا أم أبينا".

كارلا بطرس وسكوب مع رامي عياش

الممثلة كارلا بطرس رأت أن "كل شخص يعمل لرفع صورة لبنان عالياً ترفع له القبعة".

وخصت كارلا "سيدتي نت" بسكوب عن فيلم يجمعها بالممثل رامي عياش سيطرح في دور السينما مع حلول عيد الفطر، واسمه لا يزال سرياً وهو انتاج مصري صبحي سنان وصفوت رضوان، وقالت "سأكون ضيفة شرف ولكن بدور مختلف وجديد".

الممثلة ورد الخال التي كانت مكرمة عن مسيرتها التمثيلية تحدّثت عن سعادتها بهذه الجائزة، وقالت "جميل أن ترى من يقدر أعمالك".

مادونا: تكريم الصبوحة لفتة جميلة

الفنانة مادونا شكرت رئيس لجنة مهرجانات بياف السيد ميشال ضاهر على هذه اللفتة الجميلة بتكريم صباح، "لأنها تستحق ذلك ليس فقط من "بياف" بل من الجميع كونها أعطت الكثير للتاريخ والمحبة، وأعطت للأناقة وكانت صديقة لي وأحبها".

أحمد أبو هشيمة: لسا غاضباً

رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفا وهبي، بدا منزعجاً على السجادة الحمراء قبل دخوله الحفل، رفض في حديثه معنا الاعترف بأنّ مزاجه متعكر، وهو يبتسم "لا، لم أكن منزعجاً، بل أنا سعيد بهذا التكريم الذي يضاف إلى تكريماتي السابقة في عدد من الدول العربية".

يوسف الخال: ورد تستحق التكريم

الممثل يوسف الخال الذي وصل متأخراً بعد بدء الحفل بأكثر من نصف ساعة قال: "أتيت لأرى شقيقتي وهي تكرّم، وهذا أقلّ واجب أقوم به لمن كانت تقف دائماً إلى جانبي، وشهادتي مجروحة بالنسبة لها، وهي مثلي الأعلى ولا زالت، هي تستحق هذا التكريم لمسيرتها الطويلة.

من هو آخر الواصلين؟

آخر الواصلين وكالعادة كان الفنان وائل كفوري الذي أتى ليسلم جائزة تكريمية لنانسي، كونه سبق وكرّم العام الماضي من مهرجان "بياف"، ورافقته الإعلامية ديما صادق حيث التقيا صدفة عند مدخل المهرجان.

وبدا وائل منزعجاً لوصوله متأخراً وتجنب الأحاديث الصحفية، إلا أنّ معجبيه تهافتوا عليه لإلتقاط الصور معه.

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