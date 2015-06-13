غرق طالب بموقع إنشاء كوبري على النيل بسوهاج

تكثف قوات الإنقاذ النهري بسوهاج جهودها لانتشال جثة طالب غرق بنهر النيل بموقع إنشاء كوبري طما العلوي.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، يفيد بغرق شخص بنهر النيل بموقع إنشاء كوبري طما العلوي .

بالانتقال والفحص تبين غرق المدعو أحمد أبو العلا محمد حسين 15 سنة طالب – ويقيم دائرة مركز الوسطي ”بني سويف ” [ نجل أحد العاملين بموقع الإنشاء ] بنهر النيل، ولم يتم إنتشال الجثة.

بسؤال والد المذكور المدعو أبو العلا محمد حسين عبد الرحمن -55 سنة -نجار مسلح بالموقع – ويقيم بذات العنوان قرر بأنه اصطحب نجله للتنزه بموقع العمل بالكوبري وأثناء قيامه بالتجوال علي العوامه اختل توازنه وسقط بالنهر مما نتج عنه غرقه 00 ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

تم تكثف قوات الإنقاذ النهري للإنتقال وانتشال الجثة.

اتخـــذت كافــة إجـــراءات النشــر عـــن الجثـــة بأوصافهـــا، وكلفــت إدارة البحث الجنائي بالتحــري فـــي الواقعـــــة.