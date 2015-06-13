مسئول سعودى: وصول ومغادرة 5 ملايين معتمر لمطار جدة منذ بدء الموسم

بلغ إجمالى عدد المعتمرين الذين وصلوا وغادروا مطار الملك عبد العزيز الدولى نحو 5.010 مليون مسافر، عبر 28 الفا و227 رحلة جوية اغلبها من مصر وباكستان وإندونيسيا وتركيا.

وأكد خالد الحربى، مدير صالات الحج والعمرة فى مطار الملك عبدالعزيز الدولى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن حركة المعتمرين خلال شهر رمضان ومع نهاية الأسبوع المقبل، ستشهد وصول ما بين 15 و20 ألف معتمر يوميا إلى صالات الحج والعمرة فى المطار، وبذلك يكون عدد المعتمرين المتوقع وصولهم خلال شهر رمضان الكريم يصل إلى قرابة 500 ألف معتمر بنسبة انتظام فى مواعيد الرحلات تصل إلى 99 فى المائة.

وأشار الحربى، إلى أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى صالات الحج والعمرة منذ بداية موسم العمرة وحتى الآن بلغ نحو 2.345 مليون مسافر، وذلك عبر 13 الفا و681 رحلة جوية، فى حين بلغ عدد المغادرين من المعتمرين حتى يوم أمس الأول نحو 2.666 مليون مسافر، عبر 14 الفا و546 رحلة جوية، فى حين بلغ إجمالى المعتمرين الذين وصلوا وغادروا المطار نحو 5.010 مليون مسافر، عبر 28 الفا و227 رحلة جوية، مبينا أن أكثر الدول التى وصلت الرحلات منها هى باكستان، مصر، إندونيسيا، تركيا.

وأوضح الحربى، أن الرحلات سوف تستمر على الوتيرة نفسها خلال شهر رمضان، حيث يتوقع وصول ما بين 15 و20 ألف معتمر إلى المطار مع بداية شهر رمضان، مع استمرار رحلات المغادرة بنفس مستوى الوصول، حتى يوم 22 من الشهر، حيث سيتم تحويل جميع صالات الحج والعمرة فى المطار إلى رحلات مغادرة فقط يوم 23 من شهر رمضان، مع تحويل جميع رحلات وصول المعتمرين إلى الصالات الشمالية والجنوبية للمطار، كما يتوقع أن يرتفع عدد المعتمرين القادمين والمغادرين ليصل ما بين 25 و30 ألف معتمر من يوم 25 لشهر رمضان وحتى الرابع من أيام عيد الفطر.

وأشار مدير صالات الحج والعمرة فى مطار الملك عبدالعزيز الدولى، إلى أن إدارة المطار والجهات المشاركة ومنها الجوازات، وزارة الحج، إدارة المباحث، وكذلك إدارة الجمارك، جميعهم على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان، إلى جانب توفير الأيدى العاملة الجاهزة لتقديم الخدمات كافة لضيوف بيت الله الحرام، وتذليل الصعوبات كافة أمام المعتمرين مع توفير التجهيزات اللازمة كافة.

وذكر الحربي، أن مدة إجراءات المسافرين القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة تصل إلى 45 دقيقة بدلا من ثلاث ساعات فى الماضى كمعدل لإنهاء إجراء قدوم الحجاج المعتمرين، وتضمن هذه الإجراءات معايير قياسية مقننة بدءا بوصول الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى ودخول الحجاج والمعتمرين إلى صالات القدوم.

ولفت إلى أنه يعطى كل حاج عند مغادرته هدية عبارة عن جالون مياه زمزم مقدمة من جمعية الحاج والمعتمر، حيث إنه لا يسمح للحجاج بأخذ جوالين مياه زمزم غير تلك المياه نظرا لأنظمة الطيران.

يذكر أن صالات الحج والعمرة الحديثة بالمطار تستوعب فى اليوم أكثر من 91 الف حاج ومعتمر قادم، و84 الف حاج ومعتمر مغادر، وتستوعب 312 رحلة يوميا بمعدل 13 رحلة فى الساعة.

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