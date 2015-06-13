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الصحة تطرح سوفالدى المصرى بالتأمين الصحى بـ600جنيه ضمن مبادرة الرئيس

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الصحة تطرح سوفالدى المصرى بالتأمين الصحى بـ600جنيه ضمن مبادرة الرئيس الصحة تطرح سوفالدى المصرى بالتأمين الصحى بـ600جنيه ضمن مبادرة الرئيس
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أنه سيتم طرح سوفالدى المصرى ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى ومراكز الكبد بما يعادل 600 جنيه للعبوة، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير مليون عبوة لعلاج مرضى فيروس سى، مشيراً إلى أن عقار السوفالدى حقق نتائج فى شفاء المرضى بنسبة 90%.

وأوضح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه تم صرف عقار السوفالدى لـ13% من مرضى فيروس سى على نفقتهم الخاصة و87% على نفقة الدولة، لافتا إلى أن هناك من 150 : 200 ألف إصابة جديدة كل عام بالفيروس، ومن المتوقع علاج 300 ألف مريض سنويا بتكلفة 10 آلاف جنيه لكل مريض، أى تكلف الدولة حوالى 3 مليارات جنيه.

10شركات تخصص 25%من إنتاجها لـسوفالدى لعلاج مرضى فيرس سى.. مساعد وزير الصحة للصيدلة:توريد العقار لمراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى فور إنتاجه.. ومراقبة المواد الخام للتأكد من اعتمادها
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