عاطلان يحرقان جارهما بـ"ماء نار" لخلافات مالية بالبحيرة

ألقى عاطلان ماء نار على جارهما بكفر الدوار اليوم، لخلافات مالية فيما بينهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط المتهمين.

كان قد تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغا من المستشفى العام بوصول "ع ر ع" عامل ومقيم كفر سليم دائرة القسم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثه باليدين.

وبسؤاله اتهم كل من "أ ع خ"، "م ع ا" ويقيمان بذات العنوان، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بمادة كاوية "ماء نار" بسبب خلافات مالية بينهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وتحرر المحضر 6361/2015 جنح القسم.