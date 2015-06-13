للنساء المرضعات.. علامات تدل على ضرورة امتناعك عن الصيام

الرضاعة الطبيعية من المراحل المهمة لنمو الطفل، ويتطلب من الأم الانتباه جيدا لنوعية الطعام الذى تتناوله فى تلك المرحلة، ومع اقتراب شهر رمضان قد تشعر بعض النساء بالقلق من الانقطاع لفترات طويلة عن تناول الطعام والماء، وتأثير ذلك على كمية وجودة لبن الثدى لديهن.

وينصح استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا أن تنتبه المرأة لعدد من التغييرات، التى تشير إلى تأثر جودة وكمية اللبن الطبيعى بالصيام، خاصة فى الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، والتى تمثل فيهم الرضاعة الطبيعية مصدر الغذاء الوحيد له.

>- انخفاض وزن الطفل أو كثرة بكائه، وقلة ساعات النوم لديه وهو ما يعد مؤشرا على انتيابه نوبات من الجوع، وعدم حصوله على كفايته من الغذاء.>- انخفاض عدد مرات التبول والتبرز الطبيعية للطفل.>- تغيير طبيعة ولون البراز لدى الطفل.>وينصح أبو النجا بتوقف المرأة عن الصيام فى حالة ملاحظتها أى من تلك الأعراض.

أما فى حالة اعتماد الطفل على طعام آخر بجانب لبن الأم، هنا يسمح للمرأة بالصيام، ولكن عليها الانتباه إلى زيادة كمية الطعام والسوائل التى تقدمها للرضيع، حتى تضمن تعويضه عن أى نقص قد يتعرض له.