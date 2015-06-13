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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس عامل 23 سنة ومقيم بقرية الصلعا، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد قيام "محمود ج ص" 23 سنة عامل ومقيم بقرية الصلعا، بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع و20 قرص تامول.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365