سقوط مسجل بحوزته سلاح آلى وطلقات فى حملة أمنية بأسوان

تمكنت مباحث كوم أمبو، اليوم السبت، من القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة ومطلوب فى قضية سرقة وبحيازته سلاح آلى وطلقات حية، تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكان رجال المباحث بمديرية امن أسوان شنوا حملة تفتيشية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، وكان من نتائجها ضبط المتهم (محمد. ا) 30 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة، وبحيازته بندقية آلية و(10) طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، تحرر بذلك المحضر (2737) إدارى كوم أمبو فيما أخطرت نيابة المركز لمباشرة التحقيق.