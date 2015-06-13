بالصور.. ضبط 18 قضية مخدرات و236 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالسلام

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت القضاء على البؤر الإجرامية فى دائرة قسم شرطة السلام ثان، وضبط كافة صور وأشكال الخروج عن القانون، وإزالة كافة الإشغالات الناتجة عن المقاهى المخالفة والباعة الجائلين، للعمل على تيسير الحالة المرورية وإعادة المظهر الحضارى لكافة شوارع العاصمة.

واعتمدت الحملات التى جاءت بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية، وذلك بمشاركة ضباط وأفراد قطاع الغرب وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 18 قضية مخدرات (اتجار) بإجمالى عدد 2 كيلو حشيش، 60 جرام هيروين، 591 قرصا مخدرا و13 قضية سلاح نارى بمضبوطات شملت (1 بندقية آلى، 4 بنادق خرطوش + 6 فرد خرطوش + 81 طلقة خرطوش، 2 طبنجة)، وضبط 7 قضايا سلاح أبيض و168 أحكام حبس و21 أحكام غرامات و21 أحكام مخالفات و24 هاربا من أحكام جنايات "منهم 7 هاربين من حكم بالمؤبد" و2 حكم مجمع بإجمالى 400 حكم.

كما تمكنت الحملات من ضبط 60 قضية تموينية و108 آداب و40 اتجار فى ذخيرة و3 مراقبين هاربين وتشكيل عصابى و2 قضايا ضبط وإحضار و13 قضية أموال عامة و81 قضبة أحداث و28 قضايا مصنفات.

ومن جانبه شدد اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال.



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ضبط بندقية آلية



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ضبط بندقية خرطوش



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جانب من جهود الحملة