حركة "دافع" السلفية تخاطب الرئيس للمطالبة بعودة بث القنوات الدينية

أرسلت حركة "دافع" المقربة من شيوخ التيار السلفى خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالبته بعودة بث عدد من القنوات الإسلامية التى أغلقت منذ 30 يونيو، وقال محمد رجب مؤسس الحركة لـ"اليوم السابع":" أرسلنا خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرق البريد الإلكترونى وقد تلقينا ردا بأن الرئيس اطلع على رسالتنا".

وكشف "رجب" عن نص الخطاب الذى أرسلته الحركة للرئيس وهو ما جاء فيه: "على إثر رجوع قناة الناس الفضائية ومحاولة استقرار الأوضاع فى مصر والأمة الإسلامية بهدف الوصول للسلم المجتمعى والوئام الشعبى المطلوب فى إطار من الفهم الصحيح للدين وتجديدا للخطاب الإسلامى بمفهوم عصرى، واستجابة لنداء عموم المسلمين نستعين الله تعالى أولا ثم نطالب الدولة المصرية الموقرة فى الاستجابة لهذا النداء رأباً للصدع واحتواءً للصف. لاسيما وهذه القنوات تبث من خارج مصر وهى لم تعادِ وطنا أو فئة دون أخرى بل دعت الجميع لما فيه خيرى الدنيا والآخرة ومصلحة العباد والبلاد بكل حب وصدق".

حركة "دافع" تلتقى بشيوخ مصريين لإصدار بيان للرد على "نداء الكنانة"

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