"جنايات الجيزة" تنطق بالحكم اليوم على 31 متهما بقضية "فتنة الشيعة"

تنطق اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، بالحكم على 31 متهما بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

نرصد أهم محطات قضية "فتنة الشيعة" قبل الحكم فيها غداً.. 23 يونيو 2013 مقتل حسن شحاتة و3 آخرين بـ"أبو مسلم".. وضبط المتهم الرئيسى بعد 9 أشهر قبل هروبه لليبيا.. وإحالة المتهمين إلى الجنايات فى 2014

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