فتح:لا بديل عن الدور المصرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" الدكتور فايز أبو عيطة أنه لا بديل عن الدور المصرى فى رعاية ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال أبو عيطة فى تصريح اليوم السبت:"نرحب بأى جهد عربى أو دولى لرأب الصدع بين حركتى فتح وحماس".مشددا فى الوقت نفسه على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مصر هى الراعى لملف المصالحة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف قد أعلن فى تصريحات صحفية مؤخرا استعداد موسكو لاستضافة لقاء للمصالحة بين حركتى "حماس" و"فتح".

وأضاف الناطق باسم فتح "إن اتفاقيات المصالحة الموقعة فى القاهرة والدوحة ومخيم الشاطىء بغزة تناولت كل القضايا الخلافية بين فتح وحماس، والأمر لا يحتاج إلى حوارات جديدة بل يحتاج إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

واعتبر أن المطلوب من حركة حماس هو ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليه فى اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يمرون بظروف مأساوية على كل المستويات وأوضاعهم الاقتصادية تزداد صعوبة وتعقيدا بعد العدوان الإسرائيلى الأخير فى الصيف الماضى، خاصة المهجرون الذين باتوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم.

وقال أبو عيطة إن "هذا يتطلب من الجميع وخاصة حماس التعامل بجدية أكثر مع ملف المصالحة التى تعد بمثابة "بوابة إجبارية" لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة الاعمار ورفع الحصار الإسرائيلى والتخفيف من معاناة أهلنا فى قطاع غزة".