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وزير الآثار يفتتح اليوم مشروع إضاءة الغرب بالأقصر ويتفقد المعابد

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وزير الآثار يفتتح اليوم مشروع إضاءة الغرب بالأقصر ويتفقد المعابد وزير الآثار يفتتح اليوم مشروع إضاءة الغرب بالأقصر ويتفقد المعابد
يصل الدكتور محمد الدماطى وزير الآثار، اليوم السبت، إلى محافظة الأقصر، للقيام بجولات تفقدية لعدد من المشروعات التابعة لقطاع الآثار بالأقصر، حيث يتفقد معابد أثرية بالبر الغربى، كما سيفتتح مشروع إضاءة الغرب لتسهيل الزيارات والجولات الليلية للآثار بغرب الأقصر.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الآثار خلال جولاته بالمحافظة معبد الكرنك والأقصر، لمتابعة توافد السائحين من مختلف دول العالم فى معابد الأقصر الكبرى، ويتفقد أعمال ترميم مقصورة تحتمس الثالث، وأعمال الترميم بمعابد الكرنك، ويقوم بجولة فى مدينة إسنا جنوبى المحافظة، ويغادر إلى محافظة أسوان لتفقد المعابد الأثرية بعد غد الأحد.


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