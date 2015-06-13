1000 طالب "ثانوية نظام قديم" يبدأون امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة ضمن نظامها القديم أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

وقال محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يختبرون اليوم فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وصل إلى قرابة الـ1000 طالب وطالبة موزعين على ما يقرب من 800 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية.

وشهدت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة أعمال الثانوية العامة، بديوان الوزارة استعداد أفرادها من أمن الوزارة والداخلية والاتصالات تحسبا لتداول ورقة أسئلة الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعى.