د.خالد عمارة يكتب: تشوهات مفصل الكاحل

مفصل الكاحل هو المفصل الذى يصل الساق بالقدم، وبعض الناس يسمونه الإنكل ankle joint، وهذا المفصل من المفاصل التى تتحمل الكثير من الضغوط اثناء الحركة ومهم جداً للمشى الطبيعى، حيث إنه مسئول عن حركة مقدمة القدم لأعلى أسفل.

وهذا المفصل قد تحدث به تشوهات تؤثر على طريقة المشى، وأهم أسباب تشوهات مفصل الكاحل هي: .1. إصابات الأعصاب التى تؤثر على الأوتار والعضلات المحيطة بالمفصل فى الأطفال أو الكبار. 2. إصابات مركز النمو فى الأطفال. 3. العيوب الخلقية والتطورية والتشوهات بالعظام 4. الكسور القديمة التى لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة. .5. بعض أمراض وتشوهات الجلد أو التليفات بالعضلات مثل الحروق والجروح الشديدة.

وعلاج تشوهات مفصل الكاحل يعتمد على التشخيص الدقيق وخطة العلاج الصحيحة سواء جراحيا أو غير جراحيا، ففى حالات إصابات الأعصاب مثل سقوط القدم أو إصابات خلايا المخ نتيجة الجلطة فى كبار السن أو نتيجة نقص الأوكسجين فى الأطفال يكون علاجها بجراحة نقل الأوتار أو العضلات وهى جراحات ناجحة يستفيد منها المريض جداً فى نسبة تحسن المشى والقدرة على الحركة بشرط عمل الجراحة بالطريقة الصحيحة فى الوقت المناسب ويعقبها فترة علاج طبيعى مناسبة.

أما تشوهات الكاحل الناتجة عن كسور العظام أو العيوب الخلقية أو تشوهات العظام فيكون علاجها بجراحة بناء العظام وإصلاح التشوهات والتى فيها يتم تعويض العظام الناقصة وإصلاح أى اعوجاج أو خشونة بالمفصل.

فى الحالات المتأخرة يمكن اللجوء إلى جراحة تثبيت المفاصل أو جراحة المفاصل الصناعية، لكن يجب أن نتذكر أن مفصل الكاحل الصناعى لا يعطى نسبة نجاح عالية أو عمر افتراضى طويل إذا ما تمت مقارنته بمفصل الفخذ أو الركبة الصناعى، لذلك لا يفضل عمل جراحة تغيير مفصل الكاحل إلا فى أضيق الحدود.

أما جراحة تثبيت المفصل فيمكن أن تعطى نتائج جيدة بشرط عملها بالطرق الجديدة وإصلاح التشوهات وتعليم المريض بعد الجراحة طريقة المشى الصحيحة التى تناسب هذه الحالات.