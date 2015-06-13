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ربة منزل تتهم قريب زوجها بالتعدى جنسيًا على ابنتها بالقليوبية

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ربة منزل تتهم قريب زوجها بالتعدى جنسيًا على ابنتها بالقليوبية ربة منزل تتهم قريب زوجها بالتعدى جنسيًا على ابنتها بالقليوبية
اتهمت ربة منزل شخصًا على صلة قرابة بزوجها، بالتعدى جنسيًا على ابنتها 4 سنوات، تحرر المحضر رقم 27 أحوال مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وتبين من الفحص اتهام المدعوة "نسمة.ع"، 21 سنة، ربة منزل ومقيمة أبو زعبل دائرة المركز، بقيام المدعو "محمد.م"، المقيم القاهرة، بالتعدى جنسيًا على ابنتها الطفلة "منار"، 4 سنوات، حال تردده على منزلها لوجود صلة قرابة بينه وبين زوجها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المشكو فى حقه.
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