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"الإصلاح التشريعى": "الوزراء" سيناقش مشروع قانون الإدارات القانونية قريبا

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"الإصلاح التشريعى": "الوزراء" سيناقش مشروع قانون الإدارات القانونية قريبا "الإصلاح التشريعى": "الوزراء" سيناقش مشروع قانون الإدارات القانونية قريبا
أكد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة موجود حاليا فى مجلس الوزراء، ومن المرجح مناقشته خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى أرسلت مشروع القانون لمجلس الوزراء، عقب الموافقة عليه خلال الفترة الماضية، لكن وردت ملاحظات عليه من وزارة القوى العاملة وبعض الوزارات وتم الرد عليها.

وبشأن مشروع تعديل قانون المحاماة، أكد "عمار" أن مجلس الدولة كان له بعض الملاحظات على المشروع خاصة بالصياغة، وتم الرد عليها من قبل اللجنة، لكن ليس لديه معلومة عما إذا كان المجلس انتهى من المشروع أم لا.


>- سامح عاشور: أرسلنا مشروع قانون "الإدارات القانونية" لمجلس الوزراء
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