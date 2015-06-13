مصادر بالحزب: "التجمع" سيحيل منظم حفل الرقص للتحقيق خلال اجتماع اليوم‎

قالت مصادر من داخل حزب التجمع، إن عددا من أعضاء المكتب السياسى، سيتخذون قراراً بالتحقيق مع طونى نبيه منظم مهرجان "سيد درويش للأغنية" خلال اجتماع اللجنة المركزية اليوم السبت.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن أغلبية أعضاء المكتب السياسى مع قرار الاعتذار للشعب عن وصلة الرقص التى قدمها شاب وفتاتان خلال المسابقة وأثارت غضب الكثيرين، ومحاسبة منظم الحفل لمعرفته المسبقة بوصلة الرقص.

- "التجمع" يُناقش خلال اجتماع السبت أزمة وصلة الرقص بمهرجان سيد درويش.. اتحاد شباب الحزب: سنتخذ إجراءات تصعيدية ضد منظم الحفل لعرضه فقرة مبتذلة.. والمتحدث الرسمى: نعتذر لأننا أخطأنا بعدم الإشراف على الحفل