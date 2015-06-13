59%من القراء يتوقعون نجاح خطة النقل فى الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزار النقل فى الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الصحة فى الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية.

وتوقع 59%من القراء نجاح خطة وزارة النقل فى الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، واستبعد 39% من القراء نجاح خطة وزارة النقل فى الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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