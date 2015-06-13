انتبه.. عوامل التلوث البيئى سبب فى السمنة وزيادة الوزن

الإسراف فى تناول الطعام وعدم ممارسة الرياضة، وأحيانا الإصابة ببعض الأمراض العضوية، تعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى قد يجهلها البعض وتمثل عاملا أساسيا فى الإصابة بزيادة الوزن والبدانة ومنها التلوث البيئى.

هذا ما يؤكده أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، موضحا أن التلوث البيئى قد يلعب دورا أساسيا فى الإصابة بالسمنة، بل وصعوبة خسارة الوزن الزائد.

والسبب يرجع للتأثير السلبى الذى تحدثه ملوثات البيئة على الخلايا الدهنية بالجسم، فعوادم السيارات والمركبات الكيميائية للمبيدات الحشرية والكيماويات المضافة للطعام، وكذا الإسراف فى تناول الأدوية والإسراف فى شرب السجائر، كلها مركبات تتجه مباشرة الى الخلية الدهنية بجسم الإنسان وتخزن بها.

ومن هنا يتعامل الجسم مع الخلايا الدهنية بداخله كونها عناصر ملوثة، وبالتالى لا يرغب فى حرقها حتى لا تتضرر بقية الأعضاء الحيوية بجسم الإنسان، ومن هناك يضعف معدل حرق الدهون فى الجسم بشكل عام، وتتراكم مسببة السمنة وزيادة الوزن.