انتبهى لبشرتك قبل رمضان.. أكثرى من الخس والخيار تتجنبى الجفاف

مع التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، يفقد الجلد الكثير من العرق ما يتسبب فى جفافه، وخلال شهر رمضان مع الصيام لمدة 16 ساعة يفقد الجسم الكثير من الماء ما ينتج عنه الجفاف.

وبشأن هذا يقول الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية إن خلال شهر رمضان، نظرا لنقص الماء بالجسم والصيام 16 ساعة يفقد الجسم الكثير من الماء فينتج عنه جفاف بالجلد والشفاة، ولتجنب الجفاف من الضرورى تناول كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار حتى فترة السحور، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على كميات كبيرة من السوائل كالبطيخ والكنتالوب.

وتابع سليمان أن خلال فترة الصيام يجب وضع كريم مرطب للبشرة كل 3 ساعات للحفاظ على ليونتها ونضارتها، وعدم غسل الوجه بالماء باستمرار، وعمل ماسكات طبيعية من العسل أو الزبادى لتغذية البشرة.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أنه من الضرورى عند ظهور بعض الأعراض على الوجه، كاصفرار أو شحوب وتشققات، من الضرورى الالتزام بشرب كميات كبيرة من الماء ووضع الكريمات المرطبة، لتجنب الجفاف الذى قد ينتج عنه ظهور التجاعيد بشكل سريع.

ويشدد الدكتور محسن سليمان، على الأشخاص أصحاب البشرة الجافة بضرورة مراعاة شرب الماء وتناول الكثير من الخضراوات فى فترة الصيام، كالخس والكابوتشا والخيار، وذلك لتعويض الجسم بالماء الذى تم فقدانه.